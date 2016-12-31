Счастья и скорейшего окончания войны: поздравления с передовой
31.12.2016, 09:55
Украинские военные с передовой передали новогодние поздравления своим близким и всем украинцам.
"Всего самого лучшего. Мы вернемся с победой обязательно", - говорит боец ВСУ.
"Всем желаю счастья и здоровья и скорейшего окончания войны", - пожелал один из военных.
Также волонтеры фонда Повернись живим записали трогательное поздравление бойцов АТО с Новым годом.
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