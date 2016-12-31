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Счастья и скорейшего окончания войны: поздравления с передовой

31.12.2016, 09:55

Украинские военные с передовой передали новогодние поздравления своим близким и всем украинцам. 

"Всего самого лучшего. Мы вернемся с победой обязательно", - говорит боец ВСУ. 

"Всем желаю счастья и здоровья и скорейшего окончания войны", - пожелал один из военных. 

Также волонтеры фонда Повернись живим записали трогательное поздравление бойцов АТО с Новым годом. 

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