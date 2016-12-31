Президент и сенаторы поздравили бойцов ВСУ с Новым годом: видео
31.12.2016, 18:02
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить бойцов ВСУ с Новым годом.
В своей речи Джон Маккейн отметил: "Владимиру Путину я хочу сказать, что он никогда не лишит украинцев их свободы и независимости". Маккейн передал украинским солдатам поздравления от имени всего американского народа. "Это ваша борьба, это наша борьюа, и мы в ней победим вместе", - сказал он.
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В своей речи Джон Маккейн отметил: "Владимиру Путину я хочу сказать, что он никогда не лишит украинцев их свободы и независимости". Маккейн передал украинским солдатам поздравления от имени всего американского народа. "Это ваша борьба, это наша борьюа, и мы в ней победим вместе", - сказал он.
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