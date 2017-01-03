Во взятом под контроль ВСУ Новолуганском появилась полиция: видео

Со вчерашнего дня в Новолуганском работает пункт полиции, который разместился в помещении поселкового совета. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"В поселок направлены наиболее опытные работники Бахмутского отдела полиции и сводных сил, которые имеют опыт службы на линии разграничения. Пункт открыт на постоянной основе согласно распоряжению штаба АТО. Недавно поселок вернулся в Украину из так называемой серой зоны. Полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с военными", - сказал Аброськин.





По его словам, для более оперативной работы в Новолуганское полицейские получили кроссовер Renault Duster.

"Именно здесь он наиболее востребован. Первоочередная задача - организовать работу дежурной части, прием граждан и осуществлять патрулирование территории", - подчеркнул Аброськин.

Он добавил, что у людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать изнутри, жители поселка должны чувствовать поддержку, знать, что есть власть, закон и правопорядок.

"Если у нас появились наши украинские полицейские, то мы нужны Украине, а это значит, что никаких ДНР-ЛНР здесь не будет, и мы их не хотим", - сказала одна из местных жительниц.

23 декабря Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское.

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