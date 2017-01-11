Вас ждут дома: экс-боевик ДНР призвал террористов сдаться - видео

Еще один бывший боевик террористической организации ДНР вернулся к нормальной жизни в рамках программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Житель Славянска Донецкой области в 2014 году присоединился к террористам из-за безысходности и тяжелого материального положения. В его обязанности входили дежурство на блокпостах, проверка транспорта и документов граждан.

"У мужчины не было денег купить самое необходимое. Вспоминает он и о беспорядке, царившем среди боевиков, а также плохом отношении как командиров, так и российских наемников, которые служили вместе с ним. Со временем боевику надоела такая жизнь, и он решил уйти от своих подельников", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что, опасаясь уголовной ответственности, мужчина долгое время скрывался на временно оккупированной территории. Узнав от знакомого о программе СБУ "Тебя ждут дома", он решил воспользоваться ею.

В опубликованном пресс-центром спецслужбы видеообращении мужчина призвал террористов сложить оружие и возвращаться к мирной жизни.

"Хочу обратиться ко всем пацанам, которые пошли туда… Вас ждут дома, у вас есть семьи, дети, матери, отцы. Оно вам не надо. Лично мое мнение: ДНР, ЛНР - это все отмывание денег. Они отмывают деньги, а вы друг в друга стреляете. Оно вам надо? Возвращайтесь - вас здесь ждут", - сказал экс-боевик.

6 января 2017 года сообщалось о том, что суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика террористической организации ДНР, который воспользовался вышеупомянутой программой СБУ.

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