Судьи и депутаты: журналисты показали, кто ходит на Банковую

Журналисты программы Схемы две недели наблюдали, кто приходит на встречи в администрацию президента.

За это время, среди прочих, на встречу приходил первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава - как он пояснил, по вопросу антикоррупционного суда.



Около администрации видели бывшего исполняющего обязанности прокурора Киева Олега Валендюка. На момент съемок он был первым заместителем прокурора Крыма, а через две недели его назначили на должность в Генеральную прокуратуру.



На Банковой журналисты встретили также главу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел судью Бориса Гулько и главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козъякова.



Около администрации видели и главу комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Константина Ващенко.



Среди депутатов, которые приходили на Банковую, были замечены Сергей Пашинский, Андрей Артеменко, Олег Ляшко, Константин Жеваго.

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