У жителя Львовской области изъяли наркотиков на 800 тыс гривень
Во Львовской области правоохранители изъяли у жителя Пустомытовского района наркотические вещества, стоимость которых по ценам черного рынка составляет более восьмисот тысяч гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
В полиции заявили, что вещества хранились прямо в жилом доме подозреваемого. Во время обыска сотрудники оперативно-поискового отдела Управления по обслуживанию Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей Департамента противодействия наркопреступности изъяли во время санкционированного обыска у 32-летнего жителя поселка городского типа Рудный гладкоствольное ружье, две пары номерных регистрационных знаков транспортных средств, паспорта граждан Украины, а также обнаружили и изъяли около 20 кг марихуаны и более четырехсот доз экстази.
Все изъятые наркотические средства направлены на экспертизу, заявили в ведомстве.
24 января 2017 года в Кривом Роге во время санкционированного обыска в одном из домов был задержан мужчина, который хранил около 10 кг марихуаны. По ценам черного рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около млн гривень.
Видео: Youtube/Національна поліція України
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