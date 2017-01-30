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У жителя Львовской области изъяли наркотиков на 800 тыс гривень

30.01.2017, 16:37

Во Львовской области правоохранители изъяли у жителя Пустомытовского района наркотические вещества, стоимость которых по ценам черного рынка составляет более восьмисот тысяч гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В полиции заявили, что вещества хранились прямо в жилом доме подозреваемого.  Во время обыска сотрудники оперативно-поискового отдела Управления по обслуживанию Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей Департамента противодействия наркопреступности изъяли во время санкционированного обыска у 32-летнего жителя поселка городского типа Рудный гладкоствольное ружье, две пары номерных регистрационных знаков транспортных средств, паспорта граждан Украины, а также обнаружили и изъяли около 20 кг марихуаны и более четырехсот доз экстази.

Все изъятые наркотические средства направлены на экспертизу, заявили в ведомстве.

24 января 2017 года в Кривом Роге во время санкционированного обыска в одном из домов был задержан мужчина, который хранил около 10 кг марихуаны. По ценам черного рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около млн гривень.

Видео: Youtube/Національна поліція України

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