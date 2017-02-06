"Нам нечего делать в Донбассе": в РФ поругались в прямом эфире



"То, что там происходит, это полный кошмар. Это полный кошмар. Я посмотрел украинское телевидение. В Авдеевке погибшие и мирные люди. Ее обстреливают. Война не бывает благородной. Война - грязь, преступление и мерзость", - сказал Гозман.



"На Вас, на мне, как на гражданах, лежит ответственность за тот кошмар, который там сейчас происходит. И вот почему. Потому, что эта война с жертвами с обеих сторон, с безобразиями, насилием и так далее, она не могла бы продолжаться больше бы дня, если мы не поддерживали оружием, деньгами, людьми, вот этих так называемых "лидеров" (главарей террористов, - ред.) этих республик, которые с моей точки зрения, это просто криминал", - отметил Гозман.



Он подчеркнул, что без вмешательства РФ война бы быстро закончилась в оккупированном Донбассе.



"Если один из "лидеров" ДНР господин Пушилин был до того, как бороться за свободу Донбасса региональным менеджером МММ. Все помнят, что такое МММ? Вот он был региональным менеджером МММ, а теперь он борется за свободу Донбасса. Я не верю этим людям. Кем был Захарченко (главарь террористов, - ред) до войны? Курами торговал, у него было два ларька. Вот если бы мы не поддерживали этих людей, то война бы там быстро закончилась, и она бы закончилась вовсе не геноцидом и прочим - это чушь собачья", - подчеркнул российский политик.



В качестве примера он привел ситуацию в Славянске, когда туда зашла украинская армия.



"Есть пример, был такой город Славянск, который долгое время оборонял наш преступник, как мне кажется, Гиркин, гражданин РФ. Когда выбили Гиркина, там не было никаких эксцессов, там наладилась нормальная жизнь", - подчеркнул Гозман.



"Нам нечего там делать, нашим ребятам там нечего делать. И вот то, что мы поддерживаем этих всех Захарченок, которые там гигантские деньги пилят, вот в этом наша, и моя, как гражданина РФ, ответственность", - сказал Гозман.







6 февраля сообщалось , что Донбасс наводнили пропагандисты из российских СМИ.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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Российский политик, президент общероссийского общественного движения Союз Правых Сил Леонид Гозман назвал виновными всех россиян в гибридной войне в Донбассе и обострении ситуации в Авдеевке. Об этом он сказал в эфире одного российского пропагандистского телеканала.