В Николаеве людям Медведчука сорвали "круглый стол" о войне

В понедельник, 6 февраля, в николаевском бизнес-центре "Александровский" участники проукраинских патриотических организаций сорвали мероприятие, инициатором которого выступала организация Украинский выбор, которую на всеукраинском уровне возглавляет экс-глава АП Виктор Медведчук.

Как сообщает местное издание Новостной Николаев, мероприятие было посвящено вопросу "выполнения минских соглашений и перспективы возврата Донбасса под контроль Украины, а также на каких условиях это будет (или может) происходить".

"К моменту начала мероприятия большую часть сидячих и "стоячих" мест в зале уже занимали активисты националистических организаций Азов и Правый сектор, некоторые из них пришли в повязках, закрывающих лица", - говорится в сообщении.

В один момент глава областной организации Украинского выбора, депутат облсовета Максим Невенчанный решил начать круглый стол вместе с участниками Азова и ПС, однако они не дали ему этого сделать.

"То, что планировалось как обсуждение мнениями, в итоге переросло в балаган и словесные обвинения... В таком формате и составе провести круглый стол все равно не удастся: даже если участники и организаторы направятся в другое помещение, националисты пойдут за ними", - рассказали журналисты.









В комментарии ЛІГА.net лидер Правого сектора в Николаевской области Киррил Калашник рассказал, что целенаправленно срывать "круглый стол" никто не собирался. "Собрались, чтобы послушать, что там будет. Когда он увидел многих активистов Азова и Правого сектора, он начал говорить, что все переносится", - сказал он.

"Целенаправленно мы препятствовать круглому столу не хотели, когда начали задавать конкретные вопросы, он просто не смог ответить", - добавил Калашник.

По словам лидера областного Национального корпуса Азов Янтаря Дениса, их позиция отличалась от участников ПС.

"Мы считаем, что такие люди не вправе вести риторику по поводу АТО. Если они хотят это делать, то они должны вести ее где-то на востоке. Договариваться и отвечать за то, как установить мир прежде всего с теми лицами, которые развязали эту войну", - подчеркнул он.

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