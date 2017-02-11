Жадан сообщил, когда вернется в Украину: видео
Писатель Сергей Жадан, которому во время его пребывания в Минске был объявлен запрет на въезд в Беларусь, сегодня вечером планирует выехать в Украину. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.
"Я уезжаю, как и собирался, сегодня поездом в 22:40", - сказал Жадан.
Согласно предписанию милиции Беларуси, писатель должен покинуть страну в течение 3 суток.
Также Жадан отметил, что отныне, для того, чтобы въехать в Беларусь, он должен получить разрешение России.
"Из того, что мне объяснили в милиции, ситуация довольно странная. Для того, чтобы снова попасть на территорию Беларуси, мне надо обращаться в российское дипломатическое представительство, чтобы меня вычеркнули из списка невъездных. Чтобы попасть в Беларусь, мне надо спрашивать разрешения у россиян. Я никакого разрешения у россиян спрашивать не буду, обращаться не буду. Поэтому, к сожалению, приехать в Беларусь будет невозможно", - сказал Жадан.
Власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. По словам Жадана, ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.
В Киеве в МИД Украины был вызван посол Беларуси, которому было сообщено, что разъяснения белорусской стороны, полученные сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону.
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