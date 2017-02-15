СМИ: Банковая засекретила информацию о посетителях президента
Администрация президента отказала в предоставлении информации о встречах президента и главы АПУ с представителями бизнес-структур и другими чиновниками за период с 15 декабря 2016 года по 14 января 2017 года. Об этом сообщает Радио Свобода.
Такой запрос журналисты программы Схемы подавали в рамках подготовки расследования "Очередь на Банковую".
В Администрации пояснили, что существует специальное совместное распоряжение главы АПУ и главы Госуправления делами от 11 декабря 2015 года о порядке допуска к домам АП, которым сведения о посетителях АП отнесены к информации с ограниченным доступом.
Журналисты письменно попросили информировать, на каком основании данные о посетителях офиса президента отнесены к информации с ограниченным доступом, и попросили предоставить текст этого распоряжения.
Администрация президента отказалась предоставить этот документ, сообщив, что он имеет гриф "Для служебного пользования".
Отказ в информации поступил за подписью главы Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации АП Светланы Кондзели.
Журналист программы провел две недели в новогодний период у офиса президента Петра Порошенко, чтобы выяснить, кто ходит на встречи к главе государства. Оказалось, что АП посещают "бизнесмены с "сомнительной репутацией", а также чиновники, которые должны быть независимыми от других ветвей власти".
На последней своей пресс-конференции в январе 2016 года Порошенко заявил, что Администрация президента работает абсолютно прозрачно".
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