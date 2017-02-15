СМИ: Банковая засекретила информацию о посетителях президента

Администрация президента отказала в предоставлении информации о встречах президента и главы АПУ с представителями бизнес-структур и другими чиновниками за период с 15 декабря 2016 года по 14 января 2017 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Такой запрос журналисты программы Схемы подавали в рамках подготовки расследования "Очередь на Банковую".

В Администрации пояснили, что существует специальное совместное распоряжение главы АПУ и главы Госуправления делами от 11 декабря 2015 года о порядке допуска к домам АП, которым сведения о посетителях АП отнесены к информации с ограниченным доступом.

Журналисты письменно попросили информировать, на каком основании данные о посетителях офиса президента отнесены к информации с ограниченным доступом, и попросили предоставить текст этого распоряжения.

Администрация президента отказалась предоставить этот документ, сообщив, что он имеет гриф "Для служебного пользования".





Отказ в информации поступил за подписью главы Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации АП Светланы Кондзели.

Журналист программы провел две недели в новогодний период у офиса президента Петра Порошенко, чтобы выяснить, кто ходит на встречи к главе государства. Оказалось, что АП посещают "бизнесмены с "сомнительной репутацией", а также чиновники, которые должны быть независимыми от других ветвей власти".

На последней своей пресс-конференции в январе 2016 года Порошенко заявил, что Администрация президента работает абсолютно прозрачно".

Смотрите также: Золотая акция Рады: СМИ рассказали о встречах Ляшко и Ахметова

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.