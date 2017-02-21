Посекундная реконструкция расстрелов Майдана: видео от волонтеров

Волонтеры группы Jus Talionis опубликовали видеореконструкцию трагических событий 20 февраля 2014 года в промежутке 08:53-11:00 утра, которая собрана из разных камер. Об этом сообщает пресс-релиз авторов реконструкции, сопровождающий видео.

На видео синхронизированы четыре камеры видеонаблюдения и большое количество видео и фотоматериалов от более чем сотни авторов. По словам волонтеров, были определены погрешности времени каждого фотоаппарата и видеокамеры.

"Экран разделен на 16 полей (4х4)... За основу взято время камер Нацбанка", - отметили авторы.

По данным реконструкторов, в указанный временной промежуток были убиты 45 из 48 участников Майдана и двое силовиков, а результаты проделанной работы "дают возможность каждому делать выводы о развитии событий и о стрелявших".

Отдельно показан эпизод с убийством Владимира Мельничука, который погиб на ул. Институтской от выстрела снайпера в 17:00.



Видео разделено на три логические части: первую и третью части волонтеры обещают опубликовать в скором времени.

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Как отмечает источник, 80% видеоматериала и полностью фотоматериал синхронизированы по уникальным видеопризнакам, - вспышкам или уникальным движениям людей в кадре, причем для этих 80% погрешность синхронизации составляет не более 0,1 секунды. Других 20% синхронизированы по звуку, но с учетом задержки звука от аудиоисточника (погрешность не более 0,25 сек).



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Волонтеры утверждают, что зарегистрированы 80 раненых из огнестрельного оружия участников Майдана. При это они считают, что раненых было больше.

У себя в Facebook генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что за проделанную "титаническую работу" по реконструкции подписал представление президенту для награждения руководителя волонтерского центра Jus Talionis Эвелины Нефертари.

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