Украинский беспилотный БТР Фантом - в тройке лучших на IDEX-2017
Разработанный и произведенный в Украине беспилотный минибронетранспортер Фантом стал вторым лучшим экспонатом транспортной техники на выставке вооружений IDEX-2017 в Абу-Даби. Такое мнение обнародовала редакция авторитетного аналитического издания военной тематики Defence Blog.
На выставке образцы вооружений представили 1235 компаний со всего мира, включая таких гигантов как Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon.
Украинский Фантом обошел в рейтинге экспертов турецкую БМП Kaplan-20, БМП от ОАЭ Rabdan, а также сербский бронеавтомобиль Milosh BOV M16. В лидеры IDEX-2017 аналитики определили бронемашину JAIS 4×4 производства ОАЭ - организаторов выставки.
"Среди тысяч экспонатов из 50 стран, представленных на IDEX-2017, именно украинский Фантом вошел в топ-5 выставки", -
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Фантом - дистанционно управляемый минибронетранспортер, дневные и ночные комплексы прицеливания которого позволяют вести огонь в любое время суток на дистанцию более километра. На Фантом можно устанавливать различные виды вооружения для осуществления огневой поддержки. Запас хода мини-БТР - до 20 км, а управление идет по защищенному радиоканалу или, в определенных критических ситуациях зашумления радиосигнала, через волоконный кабель длиной до пяти километров.
Беспилотный БТР может доставлять боекомплекты и грузы через зоны, которые находятся под угрозой обстрела противника, или в зоне риска минирования, а также эвакуировать раненых с поля боя.
Посмотреть, как будет работать Фантом в боевых условиях, можно в симуляционном промо-ролике.
Видео: Youtube / STE - SpetsTechnoExport
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