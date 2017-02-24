Кононенко и Грановский ходят на встречи Порошенко и Грицака - СМИ

Народные депутаты фракции БПП Игорь Кононенко и Александр Грановский регулярно приезжают в администрацию президента и Службу безопасности во время встреч президента с руководством СБУ. Об этом говорится в сюжете программы расследований Схемы.



Журналисты 15 февраля зафиксировали почти одновременный приезд в администрацию президента депутата Грановского и главы СБУ Василия Грицака. Здание они покинули спустя два час почти в одно и то же время.

20 февраля журналисты сняли, как с администрации выезжали Грановский, Кононенко и Грицак.

Также 18 января Грановского заметили в центральном СБУ одновременно с генпрокурором Юрием Луценко.

18 січня 2017 року депутат Грановський перебував у центральному управлінні СБУ одночасно з генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

В администрации президента Петра Порошенко ответили, что эти депутаты не участвуют в совещаниях Порошенко с представителями силовых ведомств.



Грановский на запрос ответил, что такие визиты носят профессиональный характер, но их подробности не сообщил.

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