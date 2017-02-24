Италия поддерживает создание в Украине антикоррупционного суда

Италия поддерживает идею создания специализированного антикоррупционного суда, а также обеспечение Национального антикоррупционного бюро Украины всеми необходимыми для борьбы с коррупцией полномочиями. Об этом в ходе встречи с директором НАБУ Артемом Сытником заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, говорится в сообщении пресс-службы бюро.

Руководитель итальянской дипломатической миссии, как глава "группы поддержки" со стороны послов стран G7, "положительно оценил" усилия НАБУ и официального Киева в целом в направлении противодействия коррупции.

Ла Чечилия заявил, что бюро должно "расширять границы международного сотрудничества" для более эффективной работы.

Посол Италии и директор НАБУ определили возможные направления будущего сотрудничества между бюро и итальянскими антикоррупционными органами. Стороны договорились об обмене информацией и опытом в расследовании преступлений.

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Видео: facebook.com/antac.ua

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