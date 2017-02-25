В Анкаре у посольства РФ протестовали против путинской агрессии
25.02.2017, 19:25
В турецкой столице Анкара у здания посольства России прошел митинг протеста крымскотатарской и украинской диаспоры против путинской агрессии. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.
Участники акции скандировали лозунги против российской агрессии и репрессии в оккупированном Крыму.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в Крыму за время оккупации появились 39 политзаключенных, десять из которых уже осуждены, 17 человек пропали без вести и 12 погибли.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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