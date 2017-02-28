Ефремову продлили арест на два месяца: видео

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему руководителю фракции Партия регионов Александру Ефремову до 28 апреля 2017 года. В связи с тем, что обвиняемый может скрываться от органов следствия, суд решил удовлетворить ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей подсудимого.

Предварительный срок содержания Ефремова под стражей истекает 15 марта.

30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте 2016 года и вернула подозреваемому залог.

4 января сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Ему, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины.

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