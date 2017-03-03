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Как Насирову в Феофании подозрение зачитывали: появилось видео

03.03.2017, 12:27

В Сети опубликовано видео, как правоохранители вечером 2 марта 2017 года в больнице Феофания объявляют о подозрении главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Запись в своем Facebook обнародовал адвокат Денис Фетисов.

На первых кадрах видео видно, как медики сначала отказываются пускать сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры в палату к Насирову, предлагая дождаться приезда главврача. Однако правоохранители отказываются ждать и заходят в палату.

Затем показано, как следователь зачитывает подозрение главе ГФС, который в это время лежит в постели с закрытыми глазами, к его правой руке подсоединены трубки. Фетисов в описании к видео утверждает, что в момент объявления подозрения Насиров находится без сознания.

В то же время следователь на записи говорит, что, когда он зашел в палату, руководитель ГФС лежал с открытыми глазами и был в сознании.

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2 марта 2017 года Насиров срочно слег в госбольницу Феофания - в сопровождении следователей НАБУ и САП. Вчера правоохранители обыскивали здания ГФС: изымали документы и проводили другие следственные действия.

В ведомствах утверждают, что действия Насирова по газовому делу, в котором также фигурирует беглый народный депутат Александр Онищенко, нанесли государству убытки на сумму около 2 млрд гривень.

В тот же день НАБУ вручило Насирову подозрение.

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