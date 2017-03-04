Полиция: Заблокированный в Луганской области поезд изъят

Поезд изъят на основании постановления суда, которое было вынесено в рамках досудебного следствия по уголовному делу по статьям 279 (блокирование транспортных коммуникаций) и 278 УК Украины (угон или захват железнодорожного подвижного состава). Он передан на хранение в Попаснянское локомотивное депо.





Ранее в Укрзалізниця сообщили , что в Луганской области возобновил движение поезд, состоящий из локомотива и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы 25 января участниками блокады Донбасса на перегоне Шипилово - Светланово





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