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Полиция: Заблокированный в Луганской области поезд изъят

04.03.2017, 21:20
Заблокированный участниками блокады Донбасса в конце января поезд изъят полицией и отправлен в депо. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Поезд изъят на основании постановления суда, которое было вынесено в рамках досудебного следствия по уголовному делу по статьям 279 (блокирование транспортных коммуникаций) и 278 УК Украины (угон или захват железнодорожного подвижного состава). Он передан на хранение в Попаснянское локомотивное депо.

Ранее в Укрзалізниця сообщили, что в Луганской области возобновил движение поезд, состоящий из локомотива и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы 25 января участниками блокады Донбасса на перегоне Шипилово - Светланово

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