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Журналисты засняли Насирова в кресле судьи - видео

06.03.2017, 10:15

Отстраненный от выполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, у которого, со слов его адвоката, 2 марта врачи больницы Феофания диагностировали инфаркт, в ночь на 6 марта ходил по помещению суда и сидел в кресле судьи. Об этом у себя в Facebook сообщила журналист канала ATR Эльвина Сейтбуллаева.

"Насиров уже встал, ходит по залу и даже занял кресло судьи", - написала она, приложив соответствующее фото.

Другие присутствующие у здания Шевченковского районного суда участники протестной акции выложили фрагмент записи, на которой видно, как Насиров сидит в кресле судьи.

Судебное заседание должно было возобновиться сегодня в 09:30.

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5 марта 2017 года на заседании по избрании Насирову меры пресечения сторона защиты заявила отвод судье Александру Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть ходатайство должен был другой судья, однако, как оказалось, в тот день он отсутствовал. В заседании был объявлен перерыв до утра 6 марта.

Вчера в 23:52 истек срок временного содержания главы ГФС под стражей, в связи с чем его должны были отпустить, однако митингующие под судом заблокировали выход из здания и потребовали продолжить заседание.

Ночь на 6 марта чиновник провел в здании суда.

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