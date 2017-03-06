Порошенко о деле Насирова: Мне не докладывали о подозрении

В Украине создана независимая антикоррупционная инфраструктура. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с президентом МККК Петером Мауэром, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко сделал такое заявление, комментируя резонансное дело отстраненного главы ГФС Романа Насирова, которому на прошлой неделе вручили подозрение по газовому делу Онищенко.

"Я думаю, что это очень яркий пример: первое - что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура, второе - ярким доказательством того, что эта антикоррупционная инфраструктура абсолютно независимая, (является то, что, ред.) объявление подозрения одному из руководителей точно делается без информирования президента. Я думаю, что это именно то, чего мы добивались создавая независимую инфраструктуру", - подчеркнул Порошенко.

2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Роману Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС. С субботы, 4 марта, в Соломенском суде Киева Насирову пытаются избрать меру пресечения, процесс продолжается до сих пор.

Читайте также: Суд избирает меру пресечения Насирову: день третий - фоторепортаж

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.