Блокирование депутатами транспортировки Насирова: открыто дело

НАБУ открыло уголовное производство по факту препятствования народными депутатами законным действиям сотрудников бюро, целью которых было доставить отстраненного главу ГФС Романа Насирова на обследование в Институт кардиологии имени Стражеско. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту событий, состоявшихся 4 марта у здания Национального научного центра "Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско". Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены в тот же день", - сказано в сообщении.

Действия лиц, которые оказывали сопротивление сотрудникам НАБУ, квалифицированы по ч.2. ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК.

Как сообщалось ранее, народные депутаты от БПП Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак пытались помешать транспортировке Насирова в Институт кардиологии имени Стражеско.

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