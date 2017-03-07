РФ представляет свои претензии к иску Украины: онлайн из Гааги

Российская Федерация во вторник представит свои аргументы во время слушаний в рамках иска Украины против России в Международном суде ООН в Гааге.

Украина обратилась в суд с такими требованиями:

обязать РФ обеспечить эффективный контроль над своей границей;

прекратить поставки оружия в Украину;

остановить поддержку боевиков, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины;

воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму.

Слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представила аргументы в понедельник, 6 марта, и представит их еще в среду, 8 марта.

Россия представит свои аргументы во вторник, 7 марта, и в четверг, 9 марта.

Результатом слушаний должно быть решение суда - удовлетворить запрос Украины или нет. Решение будет окончательным и обязательным для выполнения всеми сторонами.

Как правило, Международный суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель.



По словам замминистра иностранных дел Елены Зеркаль, сроки вынесения решения будут зависеть от того, как процедурно определится суд. "В случае с Грузией это было достаточно быстро. Они в течение трех недель определили временные предупредительные меры. Принимая во внимание, что мы ставим вопрос по выполнению двух конвенций (международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации), это может быть немножко дольше", - заявила она.

Читайте также: Украина против России в Гааге: день первый, самое важное

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Петренко: Суд в Гааге против РФ может продолжаться до семи лет

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.