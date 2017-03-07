В Южной Америке запустили ракету с украинским двигателем - видео

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega, которая вывела на орбиту спутники связи Google. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко, приложив видеозапись первых секунд запуска.

"Маршевый двигатель РД-843 четвертой ступени ракеты-носителя разработан государственным предприятием Конструкторское бюро Южное", - сообщил глава государства.

По проектной документации КБ Южное силовой агрегат был изготовлен на Южном машиностроительном заводе им. Макарова.

"Это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году", - добавил президент.

Космодром Куру на карте региона:





Читайте также: Корабль с украинской электроникой успешно состыковался с МКС

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.