В Южной Америке запустили ракету с украинским двигателем - видео
С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega, которая вывела на орбиту спутники связи Google. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко, приложив видеозапись первых секунд запуска.
"Маршевый двигатель РД-843 четвертой ступени ракеты-носителя разработан государственным предприятием Конструкторское бюро Южное", - сообщил глава государства.
По проектной документации КБ Южное силовой агрегат был изготовлен на Южном машиностроительном заводе им. Макарова.
"Это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году", - добавил президент.
Космодром Куру на карте региона:
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