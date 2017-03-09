РФ вновь представляет аргументы в Суде ООН: трансляция из Гааги

В Международном суде ООН сегодня последний день рассмотрения иска Украины против России. Так, в четверг, 9 марта Российская Федерация должна представить свои аргументы.

В МИД Украины отметили, что этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

"В запросе о применении мер Украина просит суд обязать Российскую Федерацию прекратить нарушение международного права. В частности, Украина обращается в суд с ходатайством обязать Российскую Федерацию обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении МИД Украины.

Слушания о применении временных мер длятся четыре дня. Украина представила аргументы в понедельник 6 марта и в среду, 8 марта.

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8 марта во время выступления в Международном суде ООН Украина затребовала срочные меры против агрессора:

- Россия должна воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить или углубить судебный спор под эгидой комитета по ликвидации расовой дискриминации перед Международным судом ООН, или усложнить его решения;

- Россия должна воздержаться от любых актов расовой дискриминации людей, групп или учреждений на временно подконтрольных ей территориях, включая Крым;

- Россия должна прекратить и воздержаться от актов политических и культурных запретов против крымских татар, включая запрет Меджлиса;

- Россия должна прекратить и воздержаться от актов политических и культурных запретов против этнических украинцев в Крыму.

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