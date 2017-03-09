У замглавы СБУ Демчины журналисты обнаружили тайную недвижимость

Первый замглавы СБУ, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина, согласно декларации за 2015 год, официально проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имея собственного жилья, автомобиля и сбережений. Однако, по данным Слідство.Інфо, гражданская супруга и мать троих детей чиновника - 35-летняя Ольга Воловчук - является владелицей элитных автомобилей и живет в роскошном загородном имении, сообщает Hromadske.

По данным журналистов, Воловчук владеет целым автопарком, в который входят четыре автомобиля: Range Rover 2016 стоимостью около $100 тыс., Mercedes-Benz 2016 года, цена которого также тянет не меньше, чем на $100 тыс., Mazda 2014 и Peugeot 2012 выпуска.

"На территории имения на Петропавловской Борщаговке, с которого выехал внедорожник Воловчук, кроме большого 2-этажного дома, также расположенные хозяйственная постройка, крытый бассейн и беседка. По похожи объекты в этом районе просят до 10 млн. грн", - говорится в расследовании. При этом дом не значится в публичном реестре недвижимости, официально установить его владельца практически нереально.





"Подтвердить, что семья Павла Демчины живет именно в этом имении, помогла племянница Ольги Воловчук. Девушка по имени Юлия учится в Киеве и живет в общежитии. Однако на ее страницах в соцсетях немало фотографий, сделанных именно в том имении, из которого выезжала на Range Rover Воловчук", - отмечают журналисты.

Павел Демчина, которого заметили у того же особняка, категорически опроверг какую-либо причастность к собственности: "Скажите, пожалуйста, это Ваш дом? - Нет. - А что вы там делаете? - Периодически его посещаю. - А кого именно там посещаете? - Детей, там живут мои дети, скажем так".

По данным журналистов, Воловчук также владеет земельным участком, расположенным недалеко от их семейного поместья на Петропавловской Борщаговке, там активно ведется строительство.

Официально Воловчук до сих пор прописана в квартире родителей в Ровенской области в городе Вараш, где на нее зарегистрирована фирма, специализирующаяся на торговле фармацевтическими препаратами. Фирма зарегистрирована в той же родительской квартире и не ведет активной деятельности.

По данным журналистского расследования, в течение нескольких последних лет мать Демчины - пенсионерка Нина Демчина - стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке в Киеве и дома на 170 кв. м. в пригороде областного центра.

"Никаких официальных источников дохода, которые бы позволили покупать элитные авто и недвижимость, ни у генерала, ни у матери его детей разыскать не удалось. Ответы на запрос с просьбой объяснить происхождение состояния семьи так и не получили", - отмечено в расследовании.

Бывший замглавы генпрокурора Давид Сакварелидзе назвал 40-летнего генерал-майора Демчину приближенным к президентскому фавориту Игорю Кононенко и главным "контролером" так называемых ореховых потоков. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Сакварелидзе, Демчина, кроме своих прямых обязанностей, также "отвечает за слежку и контроль за деятельностью политических оппонентов действующей власти".

Бывший заместитель генпрокурора обвинил Демчину в расколе СБУ.

"Поскольку Демчина только формально находится в подчинении Грицака, внутри ведомства существует постоянный конфликт между их двумя командами", - отметил Сакварелидзе и призвал НАПК и НАБУ заняться деятельностью Демчины.

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