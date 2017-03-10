Грановский скрыл общие дела с адвокатом Насирова - СМИ

Народный депутат от БПП Александр Грановский, который публично заверял, что не имеет дел с адвокатом Романа Насирова Олегом Малиневским с 2014 года, на самом деле встречался с ним и его начальником Виктором Барсуком летом 2016 года. Об этом сообщают журналисты-расследователи программы Схемы.

На сайте юридической компании FCLex указано, что именно Малиневский защищал интересы известного бизнесмена Андрея Адамовского в спорах вокруг ТРЦ Sky Mall. На тот момент бизнес-партнером Адамовского был Грановский.



После обнародования этой информации Александр Грановский на странице в Facebook попытался опровергнуть связь с Малиневским: "У меня нет в собственности никаких юристов, включая О. Малиневского, с которым я не имею никаких дел с 2014 г.".



Однако журналисты предоставили видео, из которого следует, что Грановский провел встречу с адвокатом фирмы FCLex Олегом Малиневским в ресторане Gorchitsa в центре Киева летом 2016 года. На встрече также присутствовал старший партнер фирмы FCLex Виктор Барсук.



Кроме того, в июне 2016 года журналисты зафиксировали встречу Виктора Барсука с народным депутатом Игорем Кононенко, заместителем главы фракции БПП в парламенте и соратником президента Петра Порошенко.



Олег Малиневский на вопросы журналистов ответил, что не помнит встречи с Грановским и отрицал любые дела ним: "Не встречаюсь".



Он утверждает, что приехал 2 марта в Феофанию к Насирову по просьбе коллег-адвокатов.



Адвокат Романа Насирова в суде Андрей Кузьменко также имел связь с юридической компанией FCLex. На сайте Совета адвокатов Киева у Кузьменко Андрея Николаевича на момент получения адвокатского свидетельства в 2008 г. в графе "Рабочий адрес" указана компания ЮК Финансы и кредит лекс.Адрес и телефон совпадают с адресом и телефоном FCLex.



Сейчас адвокат Кузьменко опровергает связь с компанией FCLex.



Также журналистам удалось зафиксировать, как Mercedes, которым пользуется Александр Грановский, выезжал из Администрации президента 6 марта около 22:30, то есть в то время, когда уже третьи сутки продолжалось судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову.



2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Роману Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС. 7 марта, ночью Соломенский районный суд Киева отправил его под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн. Такое решение вынес следственный судья Александр Бобровник.

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Соломенский районный суд Киева в ночь с 6 на 7 марта отправил Насирова под арест с правом внесения залога в сто миллионов гривень - вместо рекордных двух миллиардов, на которых настаивала сторона обвинения. Адвокаты Насирова объявили, что он не будет платить залог и дождется апелляционного решения в Лукьяновском СИЗО.



13 марта Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляционную жалобу на арест отстраненного главы ГФС.



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