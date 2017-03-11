В центре Чернигова генерала после мероприятия забрал вертолет
11.03.2017, 22:12
В центре Чернигова командующего Воздушных сил ВСУ, генерал-полковника Сергея Дроздова после мероприятия забрал вертолет. Об этом сообщил в Facebook пользователь соцсети Александр Майшев.
"Командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов был на собрании по случаю 85-летия Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины ... Теперь понятно почему не на машине...", - написал он.
Как сообщает УНИАН, в региональном медиа-центре ВСУ черниговским журналистам сообщили, что вертолет совершал плановый полет. Утром главнокомандующий ВВС приземлился на аэродроме в Певцах (бывший военный аэродром вблизи Чернигова), ведь изучаются перспективы возобновления деятельности этого аэродрома. Затем командующий принимал участие в торжествах. Для приземления вертолета на центральной площади города были приняты необходимые меры безопасности, в частности, движение транспорта по Красной площади временно приостановлено. "По своему рангу у командующего вертолет МИ-8 - это служебный транспорт", - прокомментировали в медиа-центре.
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