В центре Чернигова генерала после мероприятия забрал вертолет





"Командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов был на собрании по случаю 85-летия Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины ... Теперь понятно почему не на машине...", - написал он.





Как сообщает УНИАН , в региональном медиа-центре ВСУ черниговским журналистам сообщили, что вертолет совершал плановый полет. Утром главнокомандующий ВВС приземлился на аэродроме в Певцах (бывший военный аэродром вблизи Чернигова), ведь изучаются перспективы возобновления деятельности этого аэродрома. Затем командующий принимал участие в торжествах. Для приземления вертолета на центральной площади города были приняты необходимые меры безопасности, в частности, движение транспорта по Красной площади временно приостановлено. "По своему рангу у командующего вертолет МИ-8 - это служебный транспорт", - прокомментировали в медиа-центре.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.