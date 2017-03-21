Как депутаты БПП кнопкодавили за Брауна на аудитора НАБУ - видео

Сегодня, 21 марта, на голосовании в Верховной Раде о назначении по квоте парламента британца Найджела Брауна аудитором для НАБУ народные депутаты от Блока Петра Порошенко кнопкодавили. Это можно увидеть на видео момента голосования, которое выложило на своем сайте общественное движение ЧЕСНО.

На видео заметно, как нардеп Сергей Лещенко пробует снять на смартфон голосование коллег от БПП, но делать это ему мешает коллега по фракции Глеб Загорий.

"На этом фото вы видите, как депутат Загорий (БПП) пытается помешать контролировать кнопкодавов на "галерке" блока Порошенко. Это - сегодняшняя серия голосования за Найджела Брауна на должность аудитора НАБУ", - прокомментировал Лещенко у себя в Facebook.

Позднее табло поименного голосования показало, что за Брауна проголосовали все места "галерки" БПП, хотя на двух креслах там никто не сидел - это видно на записи.





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По данным ЧЕСНО, депутата Александра Урбанского уже 10 раз ловили на кнопкодавстве, его коллегу Вадима Денисенко - шесть раз.

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