Минобороны показало, как готовят бойцов Сил спецопераций: видео

В Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины продолжается работа по приобретению оперативных и боевых возможностей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Появилось видео занятий комплексной тактико-специальной подготовки.

"В рамках работы объединенной многонациональной тренировочной миссии Украина (JMTG-U) с участием инструкторов стран-партнеров осуществляется курсовая подготовка подразделений специального назначения", - отметили в пресс-службе.

Подготовка охватывает различные сферы применения спецподразделений во время выполнения задач по назначению.

Очередной этап формирования ССПО продлится до конца 2017 года, во время которого будет осуществлена стандартизация и совершенствование подготовки подразделений, а также обеспечена полная совместимость с соответствующими подразделениями НАТО.

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16 июня Верховная Рада приняла закон, которым вводятся в действие Силы спецопераций. 7 июля Верховная Рада определила правовой статус и методы применения ССО: за изменения в некоторые законы относительно Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины №4795 проголосовали 250 народных депутатов.

В задачи ССО входит проведение глубинных рейдов и организация засад в тылу противника, диверсии, подготовка плацдармов для продвижения основных войск, эвакуация целей, деблокирование окруженных украинских войск и так далее.

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