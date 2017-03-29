СБУ в Черновцах пресекла деятельность антиукраинской организации

СБУ пресекла на Буковине деятельность "фейковой" общественной организации "Защита прав национальных меньшинств", основатели которой за деньги российских кураторов проводили антиукраинскую пропаганду. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает пресс-служба ведомства.



"Правоохранители задокументировали, что по указанию Кремля руководители фейковой организации популяризировали идеи так называемого галицкого сепаратизма. Они распространяли материалы с призывами к экономическому и политическому отделению западноукраинских областей", - сказано в сообщении.

Глава организации также публиковал в СМИ авторские статьи в поддержку террористических организаций ДНР и ЛНР, а также антиукраинской политики РФ на международной арене.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

В СБУ сообщили, что в рамках расследования провели обыски по месту жительства руководителя организации. Была изъята компьютерная техника, на которой хранилась электронная переписка злоумышленника с кураторами и пророссийскими активистами из Украины и других стран.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители, в частности, обнаружили переписку с бывшим украинским журналистом и политологом, инициатором создания так называемого Бессарабского народного совета Артемом Бузилой, который скрывается от украинского правосудия. По данным СБУ, он поддерживает постоянные контакты с окружением Владислава Суркова - советника президента РФ.

По сообщению СБУ, обнаруженная переписка свидетельствует, что руководители организации планировали проведение публичных мероприятий с участием европейских политиков для создания телевизионной "картинки" о якобы ущемлениях нацменьшинств в Украине и необходимости расширения их прав.

Правоохранители также обнаружили у руководителя организации деньги в иностранной валюте, которые, по информации СБУ, он получил из России на финансирование антиукраинской деятельности.

Также Кононенко заявил, что сегодняшние события в Луцке и под Львовом - не единичные акции, а взаимосвязанные мероприятия, направленные на разжигание вражды между украинцами и поляками.

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