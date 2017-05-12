США: Цель у Кремля прежняя - помешать западной интеграции Украины
Стратегическая цель путинской России в отношении официального Киева не поменялась за три года войны: она по-прежнему лежит в плоскости недопущения интеграции Украины в структуры Запада. Об этом заявил во время доклада перед сенаторами США директор американской Национальной разведки Дэн Коутс.
"Наша оценка следующая: стратегическая цель Москвы в Украине - поддерживать долгосрочное влияние на Киев и противостоять попыткам Украины интегрироваться в западные институты", - сказал он.
По мнению Коутса, Кремль давит на Банковую и военным, и дипломатическим способами, чтобы вынудить Украину выполнить минские соглашения в том варианте, который нужен РФ.
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Кроме того, глава Нацразведки США уверен: киберугроза со стороны России - проблема не только соседей государства-агрессора, но и Вашингтона, так как российские спецслужбы "располагает высокоэффективными программами агрессивного плана".
"Россия - полноценный игрок в киберсфере, и этом является серьезной угрозой правительству США, военной, дипломатической, коммерческой и критической инфраструктурам", - отметил он.
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Видео: Youtube / UkeTube
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