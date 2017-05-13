Трамп о Климкине и Лаврове: Я сказал им: господа, вам нужен мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время общения с министрами иностранных дел Украины и России Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым призывал стороны к миру. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Недавно приезжал министр иностранных дел России, и сразу после него - журналисты об этом не писали - приезжал министр иностранных дел Украины. "Я сказал им: господа, вам нужен мир, вам нужен мир", - сказал Трамп.

Президент США также обратил внимание, что СМИ по большей части фокусировались на Лаврове и почти не освещали визит Климкина. "Мы делали фотографии, они делали фотографии. Все знали, кто приезжает, все было по графику. Но они не говорили об Украине!" - заявил Трамп.

По итогам встречи Климкин заявил, что Трамп заверил дипломатическую делегацию официального Киева в поддержке Украины, акцентировав внимание на том, что в сложившейся ситуации "нужен прогресс".

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