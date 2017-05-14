Итоговая пресс-конференция Порошенко: трансляция
14.05.2017, 15:36
Президент Петр Порошенко сегодня, 14 мая, проводит пресс-конференцию. Ожидается, что она будет посвящена безвизовому режиму между Украиной и ЕС.
15:35. "Что касается выдвижения на второй срок, (у меня - ред.) еще есть два года президентских полномочий", - напомнил Порошенко. Он не уточнил, собирается ли баллотироваться на второй срок.
15:30. "(Пленки Онищенко - ред.) не слышал и не собираюсь слушать", - сказал президент. Он добавил, что для разбирательств по делу Онищенко в Украине есть НАБУ.
15:27. Отвечая на вопрос Bloomberg о новом председателе НБУ, президент напомнил, что увольнением и назначением главы Нацбанка занимается Верховная Рада.
15:25. Президент выразил недовольство тем, что убийца Шеремета до сих пор не найден, и поблагодарил журналистов за их расследование убийства.
15:23. "Я хорошо знал и любил Павла (Шеремета - ред.). Можно сказать, что мы с ним дружили... Последний раз я его видел живым, когда у нас была возможность поговорить после предыдущей пресс-конференции".
15:22. Порошенко заверил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть домой журналиста Романа Сущенко и других украинцев, которых незаконно удерживает Россия.
15:21. Граждане Украины в Донбассе и Крыму смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима, когда Украина восстановит контроль над Крымом и Донбассом, подчеркнул президент.
15:19. Детали безвизового редима президент исзожит в своем послании к Верховной Раде в начале сентября.
15:17. Сенат Нидерландов 30 мая проголосует за безвизовый режим между Украиной и ЕС.
15:15. "Безвизовый режим - это, если хотите, преодоление последствий Переяславской рады".
15:12. Сейчас граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 страны. В июне к этому прибавятся еще 34 государства, сообщил глава государства.
15:11. Более 1,3 млн украинцев уже получили биометрические паспорта, сообщил президент. Он заверил, что выданные ранее паспорта будут действительны после вступления в силу безвизового режима.
15:10. Президент начал конференцию, поздравив женщин Украины с Днем матери, а саму Украину - с Днем европы.
11 мая Совет министров Европейского cоюза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Предположительно в начале следующей недели решение Совета ЕС появится в вестнике Евросоюза, а 17 мая его торжественно подпишут в Европейском парламенте. В этот день в Страсбург на церемонию подписания прибудет президент Украины.
Через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС отмена виз вступит в силу. Если не произойдет форс-мажор, отправиться в Евросоюз всего лишь с биометрическим паспортом можно будет уже 11 июня.
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15:35. "Что касается выдвижения на второй срок, (у меня - ред.) еще есть два года президентских полномочий", - напомнил Порошенко. Он не уточнил, собирается ли баллотироваться на второй срок.
15:30. "(Пленки Онищенко - ред.) не слышал и не собираюсь слушать", - сказал президент. Он добавил, что для разбирательств по делу Онищенко в Украине есть НАБУ.
15:27. Отвечая на вопрос Bloomberg о новом председателе НБУ, президент напомнил, что увольнением и назначением главы Нацбанка занимается Верховная Рада.
15:25. Президент выразил недовольство тем, что убийца Шеремета до сих пор не найден, и поблагодарил журналистов за их расследование убийства.
15:23. "Я хорошо знал и любил Павла (Шеремета - ред.). Можно сказать, что мы с ним дружили... Последний раз я его видел живым, когда у нас была возможность поговорить после предыдущей пресс-конференции".
15:22. Порошенко заверил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть домой журналиста Романа Сущенко и других украинцев, которых незаконно удерживает Россия.
15:21. Граждане Украины в Донбассе и Крыму смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима, когда Украина восстановит контроль над Крымом и Донбассом, подчеркнул президент.
15:19. Детали безвизового редима президент исзожит в своем послании к Верховной Раде в начале сентября.
15:17. Сенат Нидерландов 30 мая проголосует за безвизовый режим между Украиной и ЕС.
15:15. "Безвизовый режим - это, если хотите, преодоление последствий Переяславской рады".
15:12. Сейчас граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 страны. В июне к этому прибавятся еще 34 государства, сообщил глава государства.
15:11. Более 1,3 млн украинцев уже получили биометрические паспорта, сообщил президент. Он заверил, что выданные ранее паспорта будут действительны после вступления в силу безвизового режима.
15:10. Президент начал конференцию, поздравив женщин Украины с Днем матери, а саму Украину - с Днем европы.
11 мая Совет министров Европейского cоюза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Предположительно в начале следующей недели решение Совета ЕС появится в вестнике Евросоюза, а 17 мая его торжественно подпишут в Европейском парламенте. В этот день в Страсбург на церемонию подписания прибудет президент Украины.
Через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС отмена виз вступит в силу. Если не произойдет форс-мажор, отправиться в Евросоюз всего лишь с биометрическим паспортом можно будет уже 11 июня.
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