Польша поздравила украинцев с получением безвизового режима

Польша поздравила Украину с получением безвизового режима со странами Европейского Союза. Приветствие на двух языках зачитал польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, его обращение опубликовано на Youtube-канале МИД страны.

"Дорогие украинцы! Три года назад на Революции достоинства вы выбрали Европу, и сегодня мы поздравляем вас с распростертыми объятиями", - сказал он.

По словам главы МИД Польши, после затяжных переговоров при активном участии Польши все же было принято решение о введении безвизового режима для украинцев.

"Это важный и счастливый момент в отношениях ЕС и Украины. От всего сердца приглашаю вас посетить Польшу и другие страны Шенгенской зоны", - резюмировал Ващиковский, добавив "поздравляем!" на украинском языке.

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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая это сделал и Совет ЕС.

Сегодня, 17 мая, в Страсбурге на заседании Европарламента будут подписаны финальные документы о внедрении безвизового режима ЕС-Украина.

Видео: Youtube / PolandMFA

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