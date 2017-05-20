СБУ в Закарпатье предотвратила российскую провокацию: видео

Служба безопасности заявляет, что сорвала российскую провокацию, направленную на разжигание межнациональной ненависти в Закарпатской области. Об этом говорится в сообщении СБУ.



Российские структуры планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств в Ужгороде для призывов предоставить области автономию. Планировалось привлечь проплаченных псевдоактивистов, которые должны были устроить столкновения.



Ночью несанкционированно разместили агитацию на венгерском. Банеры изготовлены в Киеве на заказ людей, которые поддерживают контакт с российскими информационными центрами, утверждают в СБУ.



18 мая был задержан мужчина, который должен был снимать провокации на камеру. Он рассказал, что получил заказ на 10 тысяч гривень. Также задержанный сказал, что на заказ людей из России освещал события 2 мая в Одессе.



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