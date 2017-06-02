Схемы показали дорогой автопарк сотрудников СБУ: фото, видео

Журналисты программы Схемы провели расследование, в котором рассказали об автопарке Службы безопасности Украины. Об этом говорится в очередном выпуске программы.



Журналистское расследование показало, что стоимость автомобилей сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ не соответствует уровню их доходов.



"Среди автомобилей, которые постоянно можно видеть возле управления - Volkswagen Tоuareg стоимостью около $50 тыс", - отмечается в сообщении.

По данным источников программы Схемы, водитель стоимостного Volkswagen Tоuareg Дмитрий Беззубенко, один из заместителей начальника управления.





"СБУ засекретили декларации о доходах и имуществе всего своего состава, включая руководство", - говорят журналисты.



Когда съемочная группа программы впервые посетила парковку управления, то вышел охранник и запретил снимать: "Я Вас еще раз попрошу не снимать ни лица, ни автомобили".

Но после замечания, что съемка происходит в публичном месте, ответил: "Я понял, да".

Съемка велась открыто. "Был эффектный заезд на мотоцикле Honda VFR за $20 тыс. Также журналисты зафиксировали странный обмен металлоискателя на газовый баллон", - отметили журналисты.



Несколько дней камера фиксировала, как каждое утро на парковку заезжает Lexus, а его водитель заходит в управление.

При этом журналистов он попросил обращаться в пресс-центр с вопросами.





Еще одного мужчину, который ездит на BMW стоимостью около $60 тыс съемочная группа программы видела возле управления несколько раз - рано утром, в полдень и вечером.

"В один из дней он в хорошем настроении в компании другого заносил в здание несколько пакетов с продуктами", - отмечается в сообщении.





16 мая мужчина на Acura ориентировочной стоимостью $25 тыс паркуется и заходит в здание. На следующий день приезжает сам и подвозит коллег. Они немного ждут, здороваются с другими и заходят в здание управления.





По данным источников программы Схемы, это авто зарегистрировано на зарегистрированную в оккупированном Крыму Татьяну Крысько.



Машину она приобрела в 2015 году и вписала в пользование 32-летнего Виталия Крысько.

"В российских СМИ есть упоминание о Романе Крысько, который зарегистрирован по тому же адресу, что и Виталий Григоворич Крысько. И служит в СБУ", - отмечается в сообщении.

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