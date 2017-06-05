Новая партия БТР-3ДА передана Нацгвардии Украины

Государственное предприятие Киевский бронетанковый завод, входящее в состав Укроборонпрома, провело успешные испытания новой партии БТР-3ДА. БТР, согласно заказу, переданы Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Испытания проводились в присутствии представителей заказчика на полигоне в Киевской области.

БТР-ы осуществили марш-броски по шоссе и в сельской местности.





Фото: ukroboronprom.com.ua

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