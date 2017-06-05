Новая партия БТР-3ДА передана Нацгвардии Украины
05.06.2017, 18:06
Государственное предприятие Киевский бронетанковый завод, входящее в состав Укроборонпрома, провело успешные испытания новой партии БТР-3ДА. БТР, согласно заказу, переданы Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Испытания проводились в присутствии представителей заказчика на полигоне в Киевской области.
БТР-ы осуществили марш-броски по шоссе и в сельской местности.
Фото: ukroboronprom.com.ua
Читайте также: Украина показала переносной реактивный гранатомет на IDEF-2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:15
-
11:50
-
08:00
-
03.06.17
14:31
-
03.06.17
12:05
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...