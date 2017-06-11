USD:  25.90  26.18   EUR:  28.84  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко встретился с президентом Словакии на границе

11.06.2017, 12:56

Президент Украины Петр Порошенко провел на украинско-словацкой границе встречу с президентом Словакии Андреем Киской на церемонии по случаю введения безвизового режима.

"11 июня навсегда останется в нашей истории. Это возвращение Украины в объединенную Европу! С сегодняшнего дня каждый украинец может выпить фантастический кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву, посетить Венскую оперу", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства открыл символические двери в безвизовый режим с ЕС.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Внешнеполитический курс Украины

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 