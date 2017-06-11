Порошенко встретился с президентом Словакии на границе
Президент Украины Петр Порошенко провел на украинско-словацкой границе встречу с президентом Словакии Андреем Киской на церемонии по случаю введения безвизового режима.
"11 июня навсегда останется в нашей истории. Это возвращение Украины в объединенную Европу! С сегодняшнего дня каждый украинец может выпить фантастический кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву, посетить Венскую оперу", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Глава государства открыл символические двери в безвизовый режим с ЕС.
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