Порошенко встретился с президентом Словакии на границе

Президент Украины Петр Порошенко провел на украинско-словацкой границе встречу с президентом Словакии Андреем Киской на церемонии по случаю введения безвизового режима.



"11 июня навсегда останется в нашей истории. Это возвращение Украины в объединенную Европу! С сегодняшнего дня каждый украинец может выпить фантастический кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву, посетить Венскую оперу", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.



Глава государства открыл символические двери в безвизовый режим с ЕС.



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