USD:  25.90  26.18   EUR:  28.84  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Гройсман: Отмена виз возвращает уважение к украинскому паспорту

11.06.2017, 18:37

Введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом возвращает уважение и справедливость к украинцам и украинскому паспорту, разрушет барьеры к полноценной интеграции в европейскую семью. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Это путь, который мы должны пройти по нашей полноценной интеграции - экономической, инфраструктурной. Наша задача сегодня - стать успешной страной, страной, в которой люди чувствуют справедливость, в которой развивается национальная экономика, в которой люди могут жить полноценной жизнью", - подчеркнул глава правительства.

Сегодня президент Петр Порошенко провел на украинско-словацкой границе встречу с президентом Словакии на церемонии по случаю введения безвизового режима. Глава государства открыл символические двери в безвизовый режим с ЕС.

К 17:30 по киевскому времени более 1,1 тыс. граждан Украины уже воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом.

Сегодня ночью, 11 июня, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.

Читайте также: Порошенко о безвизовом режиме: Прощай, немытая Россия!

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 