Георгиевская лента в Украине отныне вне закона

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты №2031-VIII. Закон №2987 был принят Верховной Радой 16 мая 2017 года. Об этом говорится на сайте главы государства.

Во время церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" 21 мая Порошенко отметил, что подпишет этот закон, как только документ поступит из Верховной Рады.

"Закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой, это символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что "Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона".

Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображение, влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Действие статьи закона не распространяется на документы, выданные до 1991 года, музейные экспонаты, оригиналы боевых знамен, оригиналы орденов и медалей, изображения в местах захоронений.

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С 2014 года - начала вооруженной агрессии России против Украины - георгиевская лента стала символом оккупантов и их подельников в Украине. От использования этого символа во время торжеств по случаю Дня победы отказалась не только Украина, но и Беларусь с Казахстаном. Украинским символом в память о павших в той войне стал цветок мака.

Организация Amnesty International в Украине осудила задержания мирных демонстрантов за ненасильственное использование советской символики. Реагируя на это, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил: "Такое впечатление, что заявление Amnesty писали в Кремле. Коммунистический ГУЛАГ уничтожил 50 млн человек, террор голодом в Украине - 7 млн".

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