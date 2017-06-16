Порошенко поручил правительству повысить пенсии уже осенью

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров поднять пенсии в Украине. Видеообращение опубликовано на официальной странице президента в Facebook.

На Нацсовете реформ глава государства также поручил правительству отменить налогообложение пенсии и все ограничения для работающих пенсионеров.

В этом году планируется так называемое осовременивание пенсии, заявил глава государства.

19 мая 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман пообещал до конца года внести в парламент законопроект, который позволит с 1 января 2018 года повысить пенсии военным пенсионерам.

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