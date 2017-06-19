Боевые стрельбы и учения украинских десантников: видео

В Украине проходят учения Военно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Боевые стрельбы, десантирования, многокилометровые марши и преодоления различных препятствий - так тренируются военные одной из бригад ВДВ Вооруженных Сил Украины. Все это десантники совершили в ходе многодневных бригадно-тактических учений, которые поэтапно проходят на нескольких военных полигонах", - отметили в пресс-службе.

В учениях также задействованы армейская, транспортная и штурмовая авиация ВСУ.

По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, особенностью учений является то, что они проходят достаточно долгое время, примерно полторы недели.

"Выполняется целый комплекс задач, начиная от передвижения разного вида транспорта, также включая отработку вопросов десантирования, форсирования и преодоления препятствий, отработку наступательных и оборонных действий. Учения дают возможность оценить возможность данной бригады в выполнении задач за предназначением", - сказал Муженко.

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