Трамп не похож на того, у кого с РФ особые отношения - Порошенко
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "не похож" на того, у кого есть закулисные отношения с российскими чиновниками и политиками. О таком впечатлении после переговоров в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox News, рассказал президент Петр Порошенко.
По словам главы государства, Трамп "определенно не похож на человека, у которого некие особые отношения" с Россией.
"Это сильный лидер с мощной харизмой и политической волей, который является другом Украины и помогает мне достичь мира в стране", - резюмировал Порошенко.
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20 июня 2017 года Порошенко встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и другими топ-чиновниками.
Сегодня, 21 июня, Порошенко и украинская делегация проведут ряд встреч с чиновниками, конгрессменами и сенаторами США, после чего вылетят в Брюссель, где состоится саммит Европейской народной партии.
Видео: Youtube / Fox News (эпизод из новости - на 6 минуте интервью)
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