Оккупанты в Крыму продлили арест Чийгозу

Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма продлил арест заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов после первой части заседания, передает Крым.Реалии.

22 июня на заседании так называемого суда, после полуторачасового совещания, арест Чийгозу продлили на три месяца - до 8 октября. Ни один довод защиты не был принят во внимание.

По плану после перерыва допрос свидетелей защиты и слушание ряда ходатайств адвоката.

Судилище над Чийгозом началось 28 декабря 2015 года в Симферополе. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

20 июня заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу оккупанты в Крыму предоставили возможность увидеться со смертельно больной матерью, после того, как предложили ей самой приехать к нему в СИЗО в Симферополь и попрощаться.

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