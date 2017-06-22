Добкин-младший снова странно вел себя в Раде: видео

Народный депутат от Оппозиционного блока Дмитрий Добкин снова был пойман на странном поведении во время пленарного заседания Верховной Рады. Соответствующее видео в своем Facebook опубликовал журналист Ян Доброносов.



На записи видно, как парламентарий неспокойно себя ведет во время голосования: ерзает в кресле и морщит лоб, смотрит то в одну, то в другую сторону, делает резкие движения руками. В один момент он на некоторое время замирает, направив взгляд в одну точку и периодически шевеля правой рукой.



Вскоре к Добкину подсаживается коллега и начинает что-то ему говорить. Тот слушает, кивая головой, и затем говорит в ответ.

Точная дата съемки неизвестна, однако, вероятнее всего, видео было снято сегодня, 22 июня.

В ноябре 2016 года Добкин-младший оказался в центре скандала, когда журналисты зафиксировали, как он во время заседания Рады якобы заказывает тур стоимостью €135 тыс. На ставшем популярным видео депутат очень странно ведет себя после того, как, удалившись за колонну, якобы запивает что-то водой.

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Сам Добкин тогда заявил, что он ничего не употреблял, а его поведение вызвано "проблемами неврологического характера".

Дмитрий Добкин - младший брат экс-главы Харьковской облгосадминистрации, а ныне также нардепа от Оппоблока Михаила Добкина.



Видео: facebook.com/yan.dobronosov

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