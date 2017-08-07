Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому паспорту

Михаил Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу из США по паспорту гражданина Украины. Об этом он сказал на встрече с "варшавским Евромайданом", видеозапись которой опубликовал на своей странице в Facebook.

Саакашвили продемонстрировал паспорт Украины и сказал, что "это не игрушка отдельных олигархов, которые могут его выдать, забрать и им шантажировать".

"Я решил, что не только я так думаю, поэтому я поехал в аэропорт в Америке, сел на самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя Аваков и вызвал к себе посла США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали за этим паспортом, что он недействителен. Затем я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: "Проходите, добро пожаловать!" - сказал экс-губернатор Одесской области.

4 августа лишенный украинского гражданства Саакашвили прилетел из США в Варшаву, где принял участие в торжествах по случаю 73-летия Варшавского восстания против нацизма. Главная прокуратура Грузии, которая ранее дважды просила Украину о выдаче политика, обратилась к Польше по этому поводу.

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