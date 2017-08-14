"В бой идут одни старики": в Крыму поддержали Караметова - видео

Сегодня, 14 августа, в ответ на похищение силовиками оккупационной власти в Крыму 76-летнего Сервера Караметова по меньшей мере еще четыре пожилых человека провели одиночные пикеты в Симферополе с точно таким же плакатом, какой был в руках у "задержанного". Об этом сообщает местная жительница Лилия Буджурова у себя в Facebook.

Пикеты прошли у здания бывших правительственных зданий временно оккупированого россиянами Крыма - парламента, Совмина, МВД и Верховного суда Крыма, а также в парке на Павленко.

Крымский татарин Заир Смедляев сообщает о пяти "задержанных", называя их имена: Давлатов Ярикул, Дьячков Александр, Сейтумеров Сейтумеров, Тейфуков Сервер и Аблаев Осман.

"Голос совести и справедливости ничем не заглушить. И ничто этому не помеха. Вышедшие на одиночные пикеты наши старцы, хранители ценностей этого народа, показали красивым мужественным поступком, что для истины не существует преград", - пишет жительница Бахчисарая Мумине Салиева.

8 августа 2017 года оккупанты и коллаборационисты в Симферополе похитили Сервера Караметова, который вышел на одиночный пикет в поддержку замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Подконтрольный Кремлю суд города присудил Караметову 10 суток админареста за "сопротивление сотрудникам полиции" и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен). "Суд" отклонил апелляцию защиты и оставил крымчанина под стражей до 19 августа. Караметову 76 лет, у него болезнь Паркинсона.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Видео и фото: Facebook / Лиля Буджурова

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