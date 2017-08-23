Потемкинскую лестницу Одессы накрыли флагом Украины: фото, видео

На Приморском бульваре Одессы стартовал девятый Вышиванковый фестиваль. Об этом сообщает Думская.

По традиции, участники акции пронесли по Потемкинской лестнице огромный государственный флаг, длина которого составила 26 метров.

Руководитель оргкомитета Вышиванкового фестиваля Наталья Мажарова заявила, что главная цель - это в очередной раз напомнить, что Одесса - это Украина.





"Это яркая и теплая акция. И именно подобные события, когда очень много одесситов и гостей нашего города приходят и приобщаются к украинской культуре, объединяют нашу страну, объединяют одесситов и укрепляют нашу веру в независимое и процветающее государство", - сказала она.





Участники акции, среди которых были военнослужащие ВСУ, подняли по ступенькам лестницы 26-метровый желто-голубой флаг, а у памятника Дюку исполнили государственный гимн.





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