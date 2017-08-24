На Крещатике прошел военный парад: трансляция завершена

В Киеве на Крещатике и Майдане Независимости проходит парад войск по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

В торжественных мероприятиях по случаю празднования принимают участие около 4 500 военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, сотрудников Нацполиции.

В параде также принимают участие около 10 подразделений из Великобритании, Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, США, а также знаменные группы Латвии, Румынии, Эстонии.

Список праздничных мероприятий.

На военный парад ко Дню независимости Украины в Киев были приглашены министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.

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