В Конотопе модернизируют вертолеты ВСУ украинским оборудованием

В рамках диверсификации компонентов российского производства на Конотопском авиаремонтном заводе Авиакон для вертолетов Ми-24 и Ми-8 создается и устанавливается украинское оборудование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна Укроборонпром.

"С целью реализации программы импортозамещения в части агрегатов системы управления двигателями Ми-24 был разработан проект бюллетеня по замене электронных регуляторов двигателей", - рассказали на предприятии.

В апреле на Авиаконе успешно прошли контрольные испытания Ми-24ПУ1 с отечественными агрегатами системы управления двигателями. Сейчас этот вертолет уже передан Воздушным Силам ВСУ.

Также на службу в ВСУ поступят и модернизированные Ми-8МТ. В июле были проведены контрольные испытания этого вертолета с регистратором отечественного производства, а сейчас проходят испытания с новыми метеолокатором, спутниковой навигационной системой и резервной радиостанцией.

Смотрите также: Укроборонпром создал для ВСУ два новейших вертолета: инфографика

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.