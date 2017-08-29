В Конотопе модернизируют вертолеты ВСУ украинским оборудованием
В рамках диверсификации компонентов российского производства на Конотопском авиаремонтном заводе Авиакон для вертолетов Ми-24 и Ми-8 создается и устанавливается украинское оборудование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна Укроборонпром.
"С целью реализации программы импортозамещения в части агрегатов системы управления двигателями Ми-24 был разработан проект бюллетеня по замене электронных регуляторов двигателей", - рассказали на предприятии.
В апреле на Авиаконе успешно прошли контрольные испытания Ми-24ПУ1 с отечественными агрегатами системы управления двигателями. Сейчас этот вертолет уже передан Воздушным Силам ВСУ.
Также на службу в ВСУ поступят и модернизированные Ми-8МТ. В июле были проведены контрольные испытания этого вертолета с регистратором отечественного производства, а сейчас проходят испытания с новыми метеолокатором, спутниковой навигационной системой и резервной радиостанцией.
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